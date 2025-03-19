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Звезда «Универа» раскрыла секреты подготовки фигуры к лету

Актриса Кожевникова отказалась от косметики и ест парниковые овощи
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова поделилась своими секретами красоты, включая поддержание стройной фигуры. В беседе с Общественной Службой Новостей своим главным средством для красивой внешности она назвала здоровый сон – по словам артистки, после 30 лет его нужно ставить на первое место в списке полезных привычек.

«Нашему телу необходимо давать возможность восстановиться после сложного дня и гормональной системе тоже нужно обновиться. Все это происходит в ночное время. Например, я отхожу ко сну в 22.00», — призналась актриса, подчеркнув, что недосып портит кожу и ускоряет старение.

Второй залог здоровья и красоты — это, по мнению Кожевниковой, питание. Она рассказала, что ест пять раз в день, а ее рацион состоит из каш, злаков, клетчатки, морепродуктов, фруктов и овощей.

«Но ем только те овощи, которые лично вырастила у себя в парниках», — подчеркнула артистка.

Третья по значимости полезная привычка — это спорт. По словам Кожевниковой, она посещает спортзал регулярно, делая упор на кардиотренировки. Также звезда «Универа» пьет витамины и минералы, необходимые для здоровья кожи, зубов, волос и ногтей. А вместо люксовой косметики лучше следить за гормональным здоровьем, заключила артистка.

До этого Мария Кожевникова рассказала, что ей пришлось поставить свою карьеру на паузу после рождения четвёртого ребёнка. По её словам, её жизнь крутится исключительно вокруг детей, однако она не переживает из-за этого. Её старшему сыну исполнилось 11 лет, младшему — полтора года.

Ранее актриса Кожевникова призналась, что переживает за будущее своего «советского» ребенка.

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