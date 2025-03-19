«Ты по ошибке девкой родилась»: Надежда Бабкина рассказала об отношении к своему юбилею

Певица Надежда Бабкина призналась, что с благодарностью относится к предстоящему 75-му юбилею. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«День рождения каждый год — хочу я этого или нет. Есть благодарность Господу за то, что дал возможность мне появиться на этот свет. И родителям, которые решили сотворить такое чудо. Правда, папа всегда делал оговорку — ты по ошибке девкой родилась, тебе надо было быть мужиком! Чувствую, говорил, нам даст дрозда эта девочка!» — поделилась она.

Артистка уточнила, что обычно отмечает день рождения со своими близкими — сыном, невесткой и внуками. По ее словам, в этот раз она отпразднует юбилей в созданном ею театре «Русская песня», где в честь этого пройдет большое шоу.

До этого Надежда Бабкина раскрыла секрет красоты. По ее словам, ей помогли «природа-матушка и мама». Она также добавила, что соблюдает режим сна — не менее 8 или 9 часов.

Знаменитость не скрывает, что ухаживает за собой и посещает косметологов. По словам Бабкиной, современные процедуры весьма эффективны в борьбе с возрастными изменениями, и она довольна полученными результатами.

Ранее сообщалось, что актриса театра Надежды Бабкиной передала мошенникам 10 млн рублей.