Иосиф Пригожин заявил, что Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков

Народный артист России Бедрос Киркоров гордился своим сыном Филиппом и внуками, – и был окутан их заботой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы знали его исключительно с хорошей стороны: добрым, позитивным, гордящимся своим сыном и внуками. Мы были у них на празднованиях дома и, конечно, Бедрос был окутан заботой Филиппа – жил он с ними. В общем, у нас прекрасные отношения были. К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха таких известных людей, которые снискали большую карьеру. Я думаю, не было бы артиста Бедроса Киркорова, может, и Филиппа бы не было, естественно. И не только как отца, но и как человека, который привел его на этот свет и дал ему все необходимые вещи в жизни. Светлая память Бедросу», — сказал Пригожин.

О смерти 92-летнего Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

В своем Telegram-канале Филипп Киркоров признался, после смерти отца он «больше не ребенок».

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. Музыкальную карьеру начал во время службы в армии. В СССР выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами. В 1992 году стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что Бедрос Киркоров был примером для Филиппа.