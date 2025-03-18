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Собчак о кончине Бедроса Киркорова: «Огромная потеря»

Телеведущая Ксения Собчак выразила соболезнования Филиппу Киркорову
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Global Look Press

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале выразила соболезнования Филиппу Киркорову.

18 марта не стало отца Филиппа Киркорова — народного артиста России Бедроса Киркорова. Собчак назвала кончину певца огромной потерей как для его сына, так и «для нас».

По данным Telegram-канала Mash, у Киркорова старшего не выдержало сердце из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. 92-летний певец попал в больницу в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года. Музыкант жаловался на сильную одышку. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию и откачали около литра воды из легких.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

В январе Mash заявлял, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины. По версии канала, артист лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

Ранее звезде «Брата-2» провели срочную операцию на сердце.

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