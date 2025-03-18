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Экс-возлюбленный Кардашьян и Ратаковски внезапно завел роман не со знаменитостью

Page Six: телеведущий Пит Дэвидсон счастлив в отношениях с незнаменитой девушкой
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Global Look Press

Американский телеведущий Пит Дэвидсон внезапно для своих поклонников завел роман не со знаменитостью. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на осведомленный источник.

По словам инсайдера, новая избранница 31-летнего шоумена «сильно отличается от всех, с кем он встречался раньше».

«Она уважает Пита и его стремление к уединению. Хотя для Пита все в новинку, ему действительно нравится эта женщина», — говорит источник.

По словам инсайдера, мама телеведущего Эми Уотерс Дэвидсон и его сестра Кейси Дэвидсон одобряют эти отношения и рады видеть Пита таким счастливым.

До этого Дэвидсона связывали отношения с женщинами-звездами — Ким Кардашьян, Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Кайей Гербер, Маргарет Куэлли и Фиби Дайневор.

Накануне актер Ченнинг Татум появился на публике с новой возлюбленной младше него на 19 лет.

Ранее Венсан Кассель пришел на показ с возлюбленной младше него на 30 лет.

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