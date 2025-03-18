Ольга Бузова публично призналась Олегу Майами в любви

Певица Ольга Бузова призналась Олегу Майами в любви на его концерте в Москве

Певица Ольга Бузова публично призналась в чувствах к Олегу Майами во время сольного концерта музыканта в Москве. Ее слова передает сайт ТВ Mail.

«Я хочу сказать это еще раз при всех, ибо мои слова — не водица. Я безумно рада за тебя, Олег. Я горжусь тобой, я люблю тебя, я восхищаюсь. Я всегда рядом…» — заявила исполнительница.

Бузова отметила, что рада за карьеру Майами и то, что он наконец-то оказался «на своем месте». По словам артистки, она счастлива разделять одну сцену с ним.

После речи Бузовой, утверждает сайт, знаменитости обнялись. Потом артистка призналась в микрофон, что Майами тоже признался ей в любви на ухо.

«Я такого не говорил! Я очень люблю ее…» — уверил артист.

В ноябре 2024 года певица спровоцировала слухи о романе с рэпером Олегом Майами. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. При этом позже знаменитости опровергли слухи о романе.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной школы в Нижнем Новгороде.