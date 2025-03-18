Noize MC объяснил, почему выбрал Литву для эмиграции

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)) рассказал в YouTube-интервью Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), что быстро определился со страной для эмиграции.

«Литва для меня чужим местом не является. У меня первый барабанщик Андрей Пих родом из Висагинаса. Он нас щедро потчевал инфой про литовский андеграунд. Если и была какая-то страна, про которую я понимал максимум — это точно была Литва», — признался Noize MC.

Алексеев вспомнил, что после переезда в Литву он сразу же познакомился с местными музыкантами и начал репетировать в их подвале. Рэпер признался, что после переезда из России у него не стало меньше работы: он по-прежнему много выступает, пытаясь найти время на личную жизнь.

«Первое, что меня посетило [в Литве] — ощущение того, что в компактном обществе удельный вес отдельно взятой личности неизбежно возрастает. Я это ощутил скорее, как бонус. <…> У меня есть такая шутка, что я наконец-то стал настоящим рэпером – теперь я живу в гетто и являюсь национальным меньшинством», — заявил артист.

Noize MC признался, что адаптация его детей — Василия (2010 года рождения) и Михаила (2012) — полностью не завершена. При этом, заявил музыкант, мальчики с большим пониманием подошли к тому, что происходит.

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