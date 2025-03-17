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«За выход на сцену ничего не получаю»: Куклачев о своей зарплате

Дрессировщик Куклачев заявил, что получает 100 тысяч рублей в месяц
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Дрессировщик Юрий Куклачев раскрыл размер своей зарплаты. Его цитирует Aif.ru.

Народный артист РСФСР и художественный руководитель Театра кошек в Москве признался, что получает 100 тысяч рублей в месяц — это государственная зарплата.

«Комитет по культуре нам, руководителям, платит хорошо. Так что я получаю пенсию порядка 50 тысяч и оклад. Зато у меня нет по спектаклям оплаты, я за выход на сцену ничего не получаю», — сказал 75-летний артист, добавив, что ему на все хватает.

В рамках празднования 75-летия Куклачева и 35-летия Театра кошек сейчас артист находится на гастролях по городам России с туром «Самый добрый клоун».

Накануне Куклачев признался, что на первом свидании с будущей женой перебросил ее через забор.

Ранее Куклачев подсказал, как научить кошку трюкам дома.

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