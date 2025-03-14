В Казани дрессировщик Куклачев отметил изумрудную свадьбу новой регистрацией в загсе

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Дрессировщик кошек Юрий Куклачев повторно взял в жены свою супругу. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

14 марта в Центре семьи «Казан» в Казани чета Куклачевых таким образом отметила «изумрудную свадьбу». Родители троих детей и бабушка и дедушка шестерых внуков вновь зарегистрировали свой брак спустя 55 лет совместной жизни.

Пять лет назад в Ялте Куклачевы также регистрировались в загсе, отмечая «золотую свадьбу».

По словам народного артиста РСФСР, они с женой отмечают День свадьбы по-московски, по-крымски, а теперь будут и «по-татарски».

В Казань руководитель Театра кошек Куклачев приехал с шоу «Самый добрый клоун».

Накануне Куклачев признался, что на первом свидании с будущей женой перебросил ее через забор.

Ранее Куклачев подсказал, как научить кошку трюкам дома.