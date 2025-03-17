Сергей Астахов потратил 700 тыс. рублей на лечение дочери от анорексии

Актер Сергей Астахов признался на программе «Звезды сошлись», что его 26-летняя дочь Мария страдала от анорексии в возрасте 17 лет.

По словам артиста, он принял решение отправить дочь на лечение в клинику после консультации со специалистами.

«Если ты месяц ничего не ешь, там все сжимается и трансформируется так, что обратить это потом очень тяжело. Начинают отмирать определенные клетки организма, кровь не поступает в мозг в нужном объеме, нарушаются всякие циклы», — пояснил артист.

Лечение Марии, вспомнил Астахов, обошлось ему в 700 тыс. рублей. Она пробыла в клинике около месяца.

Мария Астахова рассказала на программе, что заболела анорексией из-за гречневой диеты. Девушка на протяжении двух недель употребляла только гречку, из-за чего впоследствии начала бояться другой еды.

«Потом за продолжительный срок я отвыкла от еды, начала ее бояться. Минимальный вес у меня был 43 килограмма», — призналась наследница.

Анорексия — это расстройство пищевого поведения, когда человек чрезмерно ограничивает количество пищи, которое он потребляет, из-за искаженного восприятия своего тела. Это может привести к дефициту питательных веществ и серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган не может самостоятельно ходить после операции.