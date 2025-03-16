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Продюсер группы «Стрелки» подал в суд на издательство «Джем»

Композитор Величковский подал в суд на «Джем» из-за песен группы «Стрелки»
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Леонид Величковский/VK

Продюсер и композитор Леонид Величковский подал в суд на издательство «Джем». Об этом сообщает РИА Новости.

Величковский попросил арбитражный суд Москвы запретить издательству публиковать песни группы «Стрелки». Он потребовал блокировки более 20 треков на таких сервисах, как «Яндекс Музыка» и «Звук». Представители «Джем» утверждают, что у них есть договоры с тремя участницами группы с передачей смежных прав на свое исполнение этих песен.

Величковский отметил, что припевы исполнялись хором из 12 человек.

«Права исполнителя при даче разрешения на запись своего исполнения, а запись была осуществлена добровольно, с согласия исполнителей, исчерпываются, и у исполнителя остается только право на получение вознаграждения», — отметил композитор.

По словам Величковского, в песнях также есть его инструментальные партии. Поэтому, уточнил композитор, это нарушает его собственные права как автора.

Арбитражный суд Москвы привлек к разбирательству участниц группы «Стрелки» Марию Кандиано, Светлану Бобкину, Екатерину Любомскую, Юлию Глебову. Заседание по делу пройдет в июне.

Ранее автор хита Лады Дэнс попросил запретить его исполнение.

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