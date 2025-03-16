Миногаровой сделали предложение с кольцом почти за миллион рублей

Обручальное кольцо блогерши, модели и телеведущей Марии Миногаровой стоит почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Украшение выполнено из желтого золота и украшено бриллиантами круглой огранки и цитрином. Цена подобного кольца достигает 979 тысяч рублей.

16 марта блогерша Ида Галич сообщила, что Мария Миногарова выходит замуж за актера сериала «Папины дочки» Александра Горчилина. Артист сделал предложение возлюбленной на праздновании ее дня рождения. Актер вышел перед гостями, чтобы поздравить модель, признался ей в любви и подарил кольцо.

Миногарова начала карьеру модели в 2011 году, приняв участие в реалити-шоу «Топ-модель по-русски», где вошла в пятерку финалисток. После проекта она два года прожила и проработала в Милане. В 2019 году она стала ведущей второго сезона программы «Орел и решка. Россия».

В 2020 году модель сыграла одну из главных ролей в комедии «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым. В том же году она начала вести передачу «Позавчерашние новости» о моде на YouTube.

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