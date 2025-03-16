Представители Эйдельштейна отреагировали на слухи о проблемах с военкоматом

В пресс-службе российского актера Марка Эйдельштейна сообщили «Газете.Ru», что уточнят детали по его документам для военкомата. Так представители артиста отреагировали на информацию о том, что его разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода.

«Марк Эйдельштейн – аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам», – отметили в пресс-службе.

16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что у 23-летнего Эйдельштейна закончилась отсрочка от армии. При этом артист пока не отмечался в военкомате Нижнего Новгорода. При этом PR-менеджер Эйдельштейна Ольга Малаева в беседе с ТАСС опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом, заявив, что проблем с отсрочкой у него быть не должно.

Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

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