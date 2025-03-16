Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители Эйдельштейна отреагировали на слухи о проблемах с военкоматом

Представители Эйдельштейна уточнят детали о неявке актера в военкомат
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В пресс-службе российского актера Марка Эйдельштейна сообщили «Газете.Ru», что уточнят детали по его документам для военкомата. Так представители артиста отреагировали на информацию о том, что его разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода.

«Марк Эйдельштейн – аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам», – отметили в пресс-службе.

16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что у 23-летнего Эйдельштейна закончилась отсрочка от армии. При этом артист пока не отмечался в военкомате Нижнего Новгорода. При этом PR-менеджер Эйдельштейна Ольга Малаева в беседе с ТАСС опровергла слухи о проблемах актера с военкоматом, заявив, что проблем с отсрочкой у него быть не должно.

Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора». «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Ранее Борисов и Эйдельштейн сожгли чучело и отпраздновали Масленицу с Майки Мэдисон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами