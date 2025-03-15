Брат-близнец известного советского художника госпитализирован в тяжелом состоянии

Брата-близнеца известного советского художника Никоса Мастеропуло госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источник издания, 76-летнего Алексея Мастеропуло вечером 14 марта увезли на машине скорой помощи из его квартиры на 4-й Тверской-Ямской улице в Москве.

Врачи обнаружили у мужчины серьезные гематомы на голове и кровоизлияние. Предварительно, пенсионер упал и ударился головой.

В 2022 году Алексей Мастеропуло дважды стал жертвой телефонных мошенников. Они предлагали мужчине вложить деньги в криптовалюту и в итоге заставили переписать на себя квартиру. Ущерб составил 18 млн рублей.

Близнеца Алексея — художника Никоса Мастеропуло — не стало в 2002 году. Его работы хранятся в музеях России, Греции, США, Германии, Швейцарии и других стран. Он занимался оформлением станции метро «Ботанический сад» в Москве

Ранее мошенники начали собирать пожертвования от лица певицы Ларисы Долиной.