Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брат-близнец известного советского художника госпитализирован в тяжелом состоянии

Shot: брата художника Мастеропуло Алексея госпитализировали с гематомой головы
close
Telegram-канал «SHOT»

Брата-близнеца известного советского художника Никоса Мастеропуло госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источник издания, 76-летнего Алексея Мастеропуло вечером 14 марта увезли на машине скорой помощи из его квартиры на 4-й Тверской-Ямской улице в Москве.

Врачи обнаружили у мужчины серьезные гематомы на голове и кровоизлияние. Предварительно, пенсионер упал и ударился головой. 

В 2022 году Алексей Мастеропуло дважды стал жертвой телефонных мошенников. Они предлагали мужчине вложить деньги в криптовалюту и в итоге заставили переписать на себя квартиру. Ущерб составил 18 млн рублей.

Близнеца Алексея — художника Никоса Мастеропуло — не стало в 2002 году. Его работы хранятся в музеях России, Греции, США, Германии, Швейцарии и других стран. Он занимался оформлением станции метро «Ботанический сад» в Москве

Ранее мошенники начали собирать пожертвования от лица певицы Ларисы Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами