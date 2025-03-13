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Яна Поплавская призвала Киркорова и Лолиту уехать из России: «Откупились от грехов?»

Актриса Яна Поплавская заявила, что Киркорову и Лолите нужно уехать из России
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Global Look Press

Актриса Яна Поплавская в беседе с YouTube-каналом «PROЖизнь» призвала Филиппа Киркорова и других участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой уехать из страны.

«Что им нужно сделать, чтобы им поверили? Уехать!» — заявила актриса.

Поплавская считает, что российских артистов недостаточно наказали за участие в скандальном мероприятии. Она также назвала Киркорова настолько помешанным на перьях и камнях человеком, «что не вставляет их себе только в разные места».

«Взрыв [из-за вечеринки] еще произошел потому, что эти люди решили, что они настолько схватили Бога за бороду, настолько у них все схвачено, что — а вот мы так прилюдно!.. Посмотрите, какие мы селебрити!» — пояснила артистка.

Также Поплавская назвала певицу Лолиту Милявскую «вынужденной патриоткой», которая «при каждом удобном случае вспоминает о больной дочери и маме». Актриса усомнилась, что певица искренне отправляет деньги на благотворительность, а делает это ради «откупа».

«Это индульгенция такая, откупился от грехов? А че, нормально! Раз ты можешь заплатить за свои грехи — возьмем деньжульками. Только деньги эти сделаны на дерьме и крови, на ублюдочных поступках», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов призвал навсегда отказать Лободе во въезде в Россию.

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