«Считаю себя счастливой»: певица Хлебникова рассказала о своем состоянии

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» рассказала о своем нынешнем состоянии. По словам 59-летней артистки, сейчас она чувствует себя счастливой.

«[Считаю ли я себя счастливым и реализованным человеком?] Конечно, считаю! Мне нравится то, что я делаю, и людям тоже нравится моя работа. Не помню, кто из великих сказал: «Мы понимаем, что были счастливы, только когда время этого счастья проходит». Вот я сегодня была счастлива на концерте. А что будет завтра — никто не знает», — сказала Хлебникова.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением угарным газом после пожара в Москве. Возгорание произошло в квартире артистки. Его удалось потушить только через несколько часов. Певица была доставлена в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В январе 2022-го Хлебникову выписали из больницы.

Сегодня артистка активно выступает и выпускает новые песни — на днях у нее вышел трек «Мотылек», который она записала с музыкантами Данилой Прайсом и СВАИ.

Полное интервью с Хлебниковой читайте здесь.

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