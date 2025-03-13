Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поплавская вспомнила, как пришила ухо хомяку

Актриса Поплавская заявила, что пришивала ухо хомяку в детстве
close
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская рассказала в беседе с YouTube-каналом «PROжизнь», что пришила ухо хомяку в детстве.

Поплавская объяснила, что тогда жила в коммунальной квартире с родителями. В один из дней кот откусил хомяку ухо. По словам артистки, ухо ее питомца повисло «фактически на ниточке». Тогда у актрисы был малый хирургический набор, подаренный бабушкой-врачом.

Как отметила Поплавская, она пришила ухо хомяку неправильно.

«Нет, все было хорошо. Прекрасно все срослось. Просто я чуть-чуть нахлест дала. Но всё равно, это же какая победа! Представьте себе!» — поделилась актриса.

В марте Поплавская заявила, что квадробинг пропагандирует шоу «Маска». Она пояснила, что в программе взрослые люди наряжаются в животных. К примеру, в собак, коров, обезьян, капибар и птиц. Актриса отметила, что команда проекта тратит большие деньги на него — на костюмы, свет, декорации, гонорары участников и жюри.

Актриса считает, что депутатам стоит принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Ранее Иосиф Пригожин уличил Поплавскую в хайпе из-за ее критики шоу «Маска».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами