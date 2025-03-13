Поплавская вспомнила, как пришила ухо хомяку

Актриса Яна Поплавская рассказала в беседе с YouTube-каналом «PROжизнь», что пришила ухо хомяку в детстве.

Поплавская объяснила, что тогда жила в коммунальной квартире с родителями. В один из дней кот откусил хомяку ухо. По словам артистки, ухо ее питомца повисло «фактически на ниточке». Тогда у актрисы был малый хирургический набор, подаренный бабушкой-врачом.

Как отметила Поплавская, она пришила ухо хомяку неправильно.

«Нет, все было хорошо. Прекрасно все срослось. Просто я чуть-чуть нахлест дала. Но всё равно, это же какая победа! Представьте себе!» — поделилась актриса.

В марте Поплавская заявила, что квадробинг пропагандирует шоу «Маска». Она пояснила, что в программе взрослые люди наряжаются в животных. К примеру, в собак, коров, обезьян, капибар и птиц. Актриса отметила, что команда проекта тратит большие деньги на него — на костюмы, свет, декорации, гонорары участников и жюри.

Актриса считает, что депутатам стоит принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Ранее Иосиф Пригожин уличил Поплавскую в хайпе из-за ее критики шоу «Маска».