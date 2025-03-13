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Певица Натали подняла стоимость выступлений

Продюсер Рудченко заявил, что певица Натали повысила стоимость своих выступлений
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко сообщил в беседе с aif.ru, что певица Натали повысила стоимость своих выступлений.

По словам Рудченко, некоторое время назад Натали снизила ценники, чтобы ее чаще звали. Теперь спрос поднялся, поэтому артистка решила поднять стоимость. Как отметил продюсер, после кончины супруга у исполнительницы произошел творческий подъем.

«Возможно, мы услышим это в каком-то ее новом материале», — отметил продюсер.

Супруга Натали, продюсера Александра Рудина, не стало в июле 2023 года. Натали рассказывала, что познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности.

В июле 2024 года артистка анонсировала выход первой песни после потери мужа. Она признавалась, что решилась записать новую песню, когда получила «послание» от супруга.

В октябре Натали призналась, что переживает непростой период после трагедии с мужем, поэтому обратилась за помощью к психологам.

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