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В СПЧ посчитали жестким приговор Блиновской: «Ей полагалась отсрочка»

Член СПЧ Меркачева назвала жестким приговор Блиновской из-за отсутствия отсрочки
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что суд должен был предоставить блогерше Елене Блиновской отсрочку от исполнения наказания из-за наличия у нее малолетних детей. Слова правозащитницы приводит сайт «Страсти».

«Мне очень странно, что суд не дал отсрочку. Я считаю, что она ей полагалась. И не было никаких оснований эту отсрочку не дать», — заявила Меркачева.

Правозащитница назвала приговор Блиновской «очень жестким». Отсутствие отсрочки, считает она, только подчеркивает суровость наказания. Меркачева предположила, что суд вынес более жесткое решение из-за известности Блиновской.

«И ситуация как будто нестандартная, потому что ровно при тех же обстоятельствах примерных, только если это не известный блогер, женщине обычно и срок назначают меньше, и отсрочку дают», — пояснила она.

Меркачева также выразила мнение, что Блиновскую могут отправить в колонию во Владимирской или Тверской области. По словам правозащитницы, точно будущее место заключения блогерши никто не может назвать, поскольку это становится известно в самый последний момент.

3 марта суд приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии общего режима. Также суд назначил Блиновской штраф в размере 1 млн рублей и лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В рамках вынесения приговора Елене Блиновской суд также удовлетворил гражданский иск на 587 млн рублей.

Блогершу признали виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем»). Кроме того, ее признали виновной в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Ранее сообщалось, что MiyaGi & Эндшпиль отказались выступать в России за 50 млн рублей.

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