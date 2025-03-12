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Раскрыта дата проведения фестиваля актуального научного кино ФАНК в Москве

Фестиваль актуального научного кино пройдет с 30 марта по 13 апреля в Москве
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Пресс-служба фестиваля

Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет с 30 марта по 13 апреля в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В этом году, пояснили создатели, фестиваль представит посетителям расширенную программу в честь своего 10-летия: темы фильмов-конкурсантов будут выходить за рамки науки, затрагивая глубокие психологические проблемы.

Проект КАРО.Арт также представит пять премьерных лент: «Как совершить научное открытие» Ольги Домовцевой, «Дом тигра» Алексея Кобылкова, «Визионер из Артюшкино» Илоны Вашкелите, «Россия — пути времени» Алексея Головкова и «Экспириенс» Натальи Урмацких.

«В этом году ФАНК отмечает 10 лет. <...> Сейчас ФАНК — больше чем просто фестиваль. Мы продюсируем дебютные фильмы начинающих режиссеров, проводим конкурсный смотр в Москве и реализуем масштабный проект «Дни научного кино» — показы научного кино по всей стране. Из небольшого фестиваля ФАНК вырос в одну из ключевых площадок, объединяющих науку и искусство», — заявила программный директор фестиваля Ирина Белых.

В 2025 году программа включает 5 полнометражных и 4 короткометражных кинокартины из России, Дании и Франции.

Ранее москвичам и гостям столицы разъяснили новые правила посещения культурных площадок.

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