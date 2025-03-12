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Итальянский телеведущий поразился природой России: «Просто магия»

Телеведущий Арнальди заявил, что в России его поражает природа
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Federico Arnaldi/VK

Итальянский телеведущий Федерико Арнальди признался в Telegram-канале, что его поражает разнообразие природы России.

«Магия зимнего Байкала, тут же Калмыкия со своими пустынями, дюнами, солеными озерами, Κунaшиp, вулканы, фумарольные поля, океаны. И тут же тайга в Горном Алтае – просто магия! Мурманск – там киты водятся! Шедевр! Все в одной стране», — поделился телеведущий.

Арнальди признался, что также хотел бы отправиться на Кубу ради колорита и атмосферы. Также его поразили Таиланд и Индия своей архитектурой и храмами. Самой лучшей страной по архитектуре, еде и природе телеведущий назвал Италию.

«Все в одном сапожке тебе! Бери и наслаждайся», — отметил Арнальди.

Федерико Арнальди получил наибольшую известность в России по шоу «Поедем, поедим!». Телеведущий свободно разговаривает на семи языках. Он владеет итальянским, русским, французским, английским, испанским, болгарским и польским. Арнальди также принимал участие в шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Ну-ка, все вместе!» и «Страна талантов».

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