К 90-летию Сергея Юрского устроят марафон фильмов на ТВ

В России устроят марафон фильмов с Сергеем Юрским к 90-летию актера

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет 16 марта марафон фильмов с участием актера Сергея Юрского в честь его 90-летия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон в 08:30 откроет сатирическая комедия Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда», в котором Юрский сыграл дикаря из племени тапи. В этом фильме актер впервые исполнил главную роль, но она ему не принесла известность, поскольку почти сразу комедию сняли с проката.

В 09:55 программу продолжит трехсерийный телефильм «Маленькие трагедии», снятый Михаилом Швейцером по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. В нем Юрский предстал перед зрителем в образе поэта-импровизатора.

Позднее — в 14:15 — на телеканале покажут культовый детектив «Место встречи изменить нельзя» с актером в роли врача Ивана Груздева. Юрский сам попросил режиссера Станислава Говорухина дать ему эту роль, так как она привлекла его драматизмом характера и ситуации.

Популярную комедию «Любовь и голуби», в которой актер сыграл дядю Митю, начнут транслировать в 21:05. Завершит юбилейный марафон в 23:00 фильм «Золотой теленок», в котором Сергей Юрский создал образ Остапа Бендера, ставший одним из лучших воплощений великого комбинатора в кино.

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