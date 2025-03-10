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«Наша Russia» установила рекорд 8 марта

Фильм «Наша Russia. 8 марта» стал самым просматриваемым телепроектом на КиноПоиске
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Пресс-служба ТНТ

Музыкальный фильм «Наша Russia. 8 марта» телеканала ТНТ стал самым популярным проектом на Кинопоиске по итогам выходных. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала.

Суммарная аудитория фильма за два показа на ТНТ составила 8 262 390 человек. В онлайн-кинотеатре Кинопоиск музыкальный фильм «Наша Russia. 8 марта» посмотрели 900 тысяч подписчиков — так как по одной подписке фильмы и сериалы на сервисе часто смотрят семьей или с друзьями,фактическая аудитория проекта больше, чем число подписчиков.

«Наша Russia», таким образом, установила абсолютный рекорд для телепроектов, когда-либо выходивших на Кинопоиске. Среди кино- и телепроектов быстрее аудиторию набрал только «Холоп 2», также вышедший на Кинопоиске 8 марта. За два дня «Холоп 2» достиг отметки в 1,4 млн смотрящих подписчиков.  С аудиторией раздела «Каналы», где «Наша Russia» вышла одновременно с эфиром ТНТ, аудитория музыкального телефильма превысила 1 млн.

В праздничной музыкальной картине «Наша Russia. 8 марта» Сергей Светлаков и Михаил Галустян вернулись к своим популярным ролям, впервые появившимся в эфире ТНТ в 2006 году. Зрители снова увидели Бородача, Жорика Вартанова, Снежану Денисовну, Николая Лаптева, Сергея Юрьевича Белякова и других персонажей скетчкома.

Также в фильме сыграли Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Стас Михайлов и Александр Серов.

Режиссерское кресло проекта занял Саша Абдуллаев («Камера Мотор», «Демис и Марина»). Новый показ музыкального фильма состоится 11 марта в 22:00 на телеканале ТНТ.

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