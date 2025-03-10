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«Человека-улыбку» Николая Василенко нашли в «Гравити Фолз»

Пользователи сети нашли сходство позитивного бизнесмена Василенко с «Гравити Фолз»
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Самого позитивного бизнесмена» Николая Василенко «нашли» во вселенной «Гравити Фолз». Об этом сообщает издание Super.

В соцсетях завирусилось видео, где человека-мема сравнили с дядей Стэном из популярного мультфильма. У дяди Стэна, как и у Василенко, широкая улыбка, выдающийся нос, очки, борода и шапка.

Ростовский бизнесмен Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда безмятежного и улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

В феврале Николай Василенко поздравил москвичей и всех россиян с Днем влюбленных.

В честь праздника Николай Василенко записал видеоролик с пожеланиями, который можно увидеть на медиафасаде в Москве.

Ранее жена Юры Борисова засняла свои туфли на «Оскаре» и стала мемом.

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