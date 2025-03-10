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Названа дата выхода сериала «Опасная близость» с Елизаветой Боярской

Сериал «Опасная близость» выйдет 20 марта
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Онлайн-кинотеатр Start

Сериал «Опасная близость» выйдет 20 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Проект рассказывает об успешном пластическом хирурге Анне, которая руководит собственной клиникой. Жизнь героини переворачивается, когда ее муж попадает в аварию с молодой любовницей – известной певицей Женей. ДТП неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров, а сама Анна, узнавшая об измене, решилась на месть.

Исполнившая главную роль Елизавета Боярская рассказала, что ее героиня Анна всегда пыталась быть идеальным человеком.

«Слишком много, может быть, в ее характере было безупречности, бескомпромиссности, командирских ноток. И в какой-то момент из ее отношений с близкими ушло тепло, внимание, нежность, они стали немножко искусственными. За красивой, безупречной картинкой расцветало непонимание и безразличие. Может быть, в какой-то момент профессия и работа стали главными, и, наверное, Анна сама в этом виновата», — заявила актриса.

Режиссер сериала — Иван Китаев. В ролях — Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Рита Силаева, Тамирлан Джангазиев, Максим Матузный, Дарья Румянцева, Юлия Марченко, Евгения Леонова, Чингиз Гараев.

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