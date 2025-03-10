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Юрий Стоянов о женском стендапе: «Это открытие»

Комик Юрий Стоянов поддержал женский стендап
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и юморист Юрий Стоянов рассказал комикессе Елизавете Арановой, что смотрит и поддерживает женский стендап.

Стоянов заявил, что долгое время женский мир транслировался в искусстве через мужчин-творцов. Как отметил комик, все эти работы были представлением мужчин, как думают и о чем переживают женщины. Сейчас появилось множество женщин в искусстве. В том числе в стендапе.

«Вот мужской стендап. Никто не говорит «мужской стендап». Называется просто «стендап». А здесь надо добавить «женский стендап». Мол, есть еще и такой. Как это вам не покажется странным. Вот что-то такое слышится мне. Я считаю это вообще революционной историей. Во-первых, это очень смешно. Без всяких скидок», — заявил артист.

Стоянов отметил, что зачастую стендаперы рассказывают о своей жизни, переживаниях и интересах в выступлениях. Артист признался, что для него стали «открытием» концерты юмористок.

«Даже в Америке очень мало стендаперов-женщин. Крайне мало. Поэтому мой интерес связан в огромной степени с этим. И с тем, что я пытаюсь как-то скромно, в меру моих сил везде очень хорошо об этом говорить. И делаю это крайне искренне», — отметил актер.

Ранее Юрий Стоянов попал в скандал из-за оценок на шоу «Один в один».

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