Хор Сретенского монастыря представит новую музыкальную программу в честь Дня Победы

При поддержке «Роснефти» хор Сретенского монастыря отправится в гастрольный тур с музыкальной постановкой «Великой Победе посвящается». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Премьерный показ программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великой Победе посвящается», пройдет в Архангельске10 марта.

Компания поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив провел множество концертных туров. Среди постановок — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Шедевры мировой культуры» и другие.

Новый проект хора и «Роснефти» призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. В программе собраны лучшие произведения фронтовых лет.

В основе постановки — реальные истории о судьбах героев, прошедших верстами войны от Москвы до Берлина. Эти рассказы гармонично переплетены с великой музыкой и поэзией военного времени и соединяют историческую память с жизнью современного человека.

Коллектив хора даст концерты в 24 городах в регионах присутствия компании: в Рязани, Краснодаре, Саратове, Самаре, Уфе, Тюмени и других.

Мужской хор Сретенского монастыря, возглавляемый регентом Андреем Полторухиным, — один из самых известных музыкальных коллективов страны.

Он побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках.

Напомним, «Роснефть» участвует в значимых проектах российской культурной жизни, направленных на возрождение и сохранение духовных и национальных ценностей. С 2018 года компания поддерживает проекты Государственного Эрмитажа, с 2022 года «Роснефть» является генеральным спонсором детского музыкального фестиваля «Белый Пароход».