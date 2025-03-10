Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хор Сретенского монастыря представит новую музыкальную программу в честь Дня Победы

Хор Сретенского монастыря даст концерты в 24 городах России
close
Хор Сретенского монастыря

При поддержке «Роснефти» хор Сретенского монастыря отправится в гастрольный тур с музыкальной постановкой «Великой Победе посвящается». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Премьерный показ программы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великой Победе посвящается», пройдет в Архангельске10 марта.

Компания поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив провел множество концертных туров. Среди постановок — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Шедевры мировой культуры» и другие.

Новый проект хора и «Роснефти» призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. В программе собраны лучшие произведения фронтовых лет.

В основе постановки — реальные истории о судьбах героев, прошедших верстами войны от Москвы до Берлина. Эти рассказы гармонично переплетены с великой музыкой и поэзией военного времени и соединяют историческую память с жизнью современного человека.

Коллектив хора даст концерты в 24 городах в регионах присутствия компании: в Рязани, Краснодаре, Саратове, Самаре, Уфе, Тюмени и других.

Мужской хор Сретенского монастыря, возглавляемый регентом Андреем Полторухиным, — один из самых известных музыкальных коллективов страны.

Он побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках.

Напомним, «Роснефть» участвует в значимых проектах российской культурной жизни, направленных на возрождение и сохранение духовных и национальных ценностей. С 2018 года компания поддерживает проекты Государственного Эрмитажа, с 2022 года «Роснефть» является генеральным спонсором детского музыкального фестиваля «Белый Пароход».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами