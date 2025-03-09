Группа Guns N' Roses не смогла распродать билеты на концерт в Грузии

Американская хард-рок-группа Guns N' Roses не смогла распродать билеты на свой концерт в Грузии. Об этом сообщает издание Sputnik.

Как отмечает издание, на все позиции осталось более 100 нераспроданных билетов спустя полтора месяца после открытия продаж. Guns N' Roses даст концерт 30 мая в черноморском поселке Шекветили. Артисты выступят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Цена билетов отличается в зависимости от категорий. Самый дешевый билет стоит 280 лари (около 8,9 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»), а самый дорогой – тысяч лари (около 32 тысяч рублей).

Guns N' Roses была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе. В первоначальный состав участников входили: вокалист Эксл Роуз, соло-гитарист Слэш, ритм-гитарист Иззи Стрэдлин, басист Дафф Маккаган и барабанщик Стивен Адлер. Текущий состав включает Роуза, Слэша, Маккагана, а также клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера.

В 1988 году дебютный альбом группы Appetite for Destruction достиг первой строчки в Billboard 200. Он стал одиннадцатым по счету среди самых продаваемых альбомов в США.

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