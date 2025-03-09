Звезда «Кухни» объяснила, почему не хочет участвовать в реалити-шоу

Актриса Ольга Кузьмина призналась в Telegram-канале, что не хочет участвовать в реалити-шоу.

Кузьмина отметила, что в подобных проектах делается упор на взаимоотношения участников и чаще всего есть негативный подтекст. Герои не дружат друг с другом, а играют против кого-то. По словам артистки, так строится драматургия любого шоу. Актриса заявила, что ей было бы дискомфортно участвовать в подобном.

По словам Кузьминой, она не любит чувствовать негатив рядом с собой, обсуждать кого-то за спиной, плести интриги и ругаться. Она бы согласилась поучаствовать в экстремальном шоу, если бы подобной составляющей не было бы. Актрисе было бы интересно, если бы проект был направлен на преодоление своих страхов и достижение цели. Она привела в пример «Форт Боярд» и «Последний герой».

«Возможно, переживала бы – справлюсь ли я, хватит ли мне сил… Но хотя бы была уверена в том, что я не проявлю себя как плохой человек по отношению к кому-то. А зачастую участники новых реалити просто оказываются в безвыходных ситуациях, где они уже не могут быть хорошими для всех, и им приходится действовать против кого-то», — отметила артистка.

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