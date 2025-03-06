Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Забрало частички души»: Милла Йовович пожаловалась на сексуализацию

Актриса Йовович заявила, что ее эксплуатировали в гиперсексуализированной манере в начале карьеры
close
Global Look Press

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась на сексуализацию в начале карьеры. Об этом она поговорила с изданием Flaunt.

Она напомнила о том, что ее первыми проектами стали фильмы Disney, а также «Возвращение в Голубую Лагуну» (1991) и «Чаплин» (1992).

«Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что меня втолкнули в то, к чему я не была готова, и меня эксплуатировали гиперсексуализированным образом, что на самом деле не было «весело» для меня. И это еще мягко сказано — невесело... Это определенно забрало частички моей души, заставило защищаться, надавило на меня, действительно отвратило меня от актерства», — сказала она.

49-летняя актриса призналась, что только во время работы над «Пятым элементом» снова открыла для себя любовь к актерству.

«Люк Бессон не был заинтересован в том, чтобы мой наряд был сексуальным, а моя героиня Лилу была очень чистой и совсем другой, и не похожей ни на кого. И мне было так весело создавать этого персонажа», — говорит звезда.

Накануне Милла Йовович публично обратилась к своему мужу.

Ранее сын Тарковского ответил Сарику Андреасяну на критику отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами