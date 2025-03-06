Сын Тарковского ответил Сарику Андреасяну на критику отца

Сын режиссера Андрея Тарковского, сценарист Андрей Тарковский — младший, ответил режиссеру Сарику Андреасяну на критику отца. Сценариста цитирует NEWS.ru.

Он заявил, что не знает о существовании Андреасяна.

«Простите, а кто такой этот Сарик? По-моему, я вам ответил», — парировал Тарковский-младший.

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. «Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — сказал режиссер. После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну». О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее режиссер Алексей Герман — младший назвал слова своего коллеги «необразованной глупостью».