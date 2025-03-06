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Андреасян попросил не публиковать видео с критикой Тарковского

«Осторожно, Москва»: студенты киноколледжа заявили об извинениях Андреасяна
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Студенты Московского киноколледжа №40 заявили, что режиссер Сарик Андреасян извинился перед ними. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Telegram-канал опубликовал переписку из общего чата студентов. В ней сказано, что Андреасян принес извинения и попросил не публиковать видео с его критикой Андрея Тарковского и авторского кино в сети. По мнению семьи одного из студентов киноколледжа, взрослым людям стоит следить за своим языком.

«На что рассчитывал, когда стал критиковать великие имена? Там студенты изучают историю кино перед поступлением, конкурс и отбор сложнейший. Перед ним сидели умные, знающие и думающие студенты. Они ему и вопросы задавали сложные, реакция была соответствующая», — заявил член семьи одного из студентов.

В марте Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского и авторское кино в целом. Он назвал «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами» тех, кому нравятся фильмы этого режиссера.

Во время встречи с Андреасяном студенты Московского киноколледжа №40 возмутились словам постановщика об авторском кино и фильме «Анора». Создатель ленты «Онегин» пытался объяснить студентам, что фестивальные картины бесполезны, поскольку на них нельзя заработать много денег. Он также назвал «Анору» маргинальным фильмом.

Молодые кинематографисты в свою очередь не приняли позицию российского режиссера, из-за чего между ними начался спор.

В своем Telegram-канале Андреасян заявил, что не отказывается от своей позиции. Он заявил о необходимости реформ в киновузах.

Ранее в Госдуме ответили Андреасяну после критики Тарковского.

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