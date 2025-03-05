Исполнительница хита «На синих озерах» сообщила о разводе с мужем: «Были предательства»

Певица Наталья Гордиенко заявила, что не общается с мужем после развода

Певица Наталья Гордиенко, которая представляла Молдову на песенном конкурсе «Евровидение-2006», призналась в беседе с mk.ru, что прекратила общение с мужем после развода.

О личной жизни знаменитости известно мало, поскольку Гордиенко ее тщательно скрывает. В 2017-м артистка родила сына Кристиана, но имя отца мальчика неизвестно.

«Я была в браке пять лет, но, к сожалению, или к радости, мы развелись с мужем. Бывают такие жизненные этапы. Видимо, мы слишком молодые были. Как потом говорили с мужем: «Наверное, встретились не в тот момент», — поделилась Гордиенко в свежем интервью.

По словам Гордиенко, она отказалась поддерживать общение с мужем, так как ей так легче. Знаменитость призналась, что не умеет находить золотую середину — она либо любит, либо ненавидит.

«Непросто дружить с человеком, когда были чувства, когда потом были предательства. И для чего? Каждый пошел своей дорогой», — намекнула артистка.

Певица не стала раскрывать причину развода. Она заявила только, что в разрыве виноваты оба.

Наталья Гордиенко стала известной после того, как представила Молдавию на Евровидении-2006 с композицией Loca. В 2020-м Гордиенко должна была снова представлять страну на «Евровидении», однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

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