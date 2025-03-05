Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

13-летнего подростка вынудили уехать из Москвы после инцидента на концерте DaBaby

Mash: семья 13-летнего Жоры покинула Москву на фоне травли после концерта DaBaby
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Семья 13-летнего подростка Жоры, которого стошнило на сцене во время концерта американского рэпера DaBaby в Москве, покинула столицу из-за травли мальчика. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, родители семиклассника были вынуждены уехать из Москвы минимум на месяц, поскольку над ребенком издеваются в школе и соцсетях после инцидента.

Mash напоминает, что в сети завирусился ролик, как несовершеннолетний мальчик вышел на сцену во время концерта DaBaby и почувствовал себя плохо. Его стошнило трижды, прежде чем артист заметил происходящее и попросил увести зрителя со сцены.

В сети, заявляет Telegram-канал, подростка прозвали «Жорой-легендой» и подвергли травле. Родители москвича решили на какое-то время уехать из Москвы на дачу, пока шумиха вокруг инцидента не стихнет.

28 февраля сообщалось, что DaBaby встретили в аэропорту в Москве песней «Валенки». По словам ведущих «Европа Плюс», встречающая артиста делегация подарила ему балалайку. DaBaby подтвердил, что получил подарок.

DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

Ранее режисссер Сарик Андреасян назвал кончеными тех, кто любит Тарковского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами