13-летнего подростка вынудили уехать из Москвы после инцидента на концерте DaBaby

Семья 13-летнего подростка Жоры, которого стошнило на сцене во время концерта американского рэпера DaBaby в Москве, покинула столицу из-за травли мальчика. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, родители семиклассника были вынуждены уехать из Москвы минимум на месяц, поскольку над ребенком издеваются в школе и соцсетях после инцидента.

Mash напоминает, что в сети завирусился ролик, как несовершеннолетний мальчик вышел на сцену во время концерта DaBaby и почувствовал себя плохо. Его стошнило трижды, прежде чем артист заметил происходящее и попросил увести зрителя со сцены.

В сети, заявляет Telegram-канал, подростка прозвали «Жорой-легендой» и подвергли травле. Родители москвича решили на какое-то время уехать из Москвы на дачу, пока шумиха вокруг инцидента не стихнет.

28 февраля сообщалось, что DaBaby встретили в аэропорту в Москве песней «Валенки». По словам ведущих «Европа Плюс», встречающая артиста делегация подарила ему балалайку. DaBaby подтвердил, что получил подарок.

DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине. Первым известным рэпером, который приезжал в РФ после начала СВО, был 6ix9ine.

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