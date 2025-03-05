«Русская копия Брук Шилдс» сообщила, что страдает от шизофрении: «Для меня это ад»

Блогерша Юлия, называющая себя «русской копией Брук Шилдс», сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страдает от шизофрении с самого детства.

Юлия опубликовала в личном блоге ролик, в котором подробно рассказала о своем диагнозе и жизни с подобным заболеванием.

«Я абсолютно не помню себя со здоровой психикой. Я не отдаю отчет в том, что говорю. Я девушка с шизофренией и не могу, к сожалению, разговаривать об адекватных вещах. К сожалению, меня все презирают, и для меня это ад», — сказала блогерша в ролике.

Блогерша отметила, что завидует белой завистью здоровым молодым людям, которых встречает на улице. Она призналась, что из-за заболевания некоторым ее мечтам несуждено сбыться.

«Я девушка с шизофренией, и это не дало мне возможность построить карьеру в космонавтике, о которой я так мечтала с самого детства. Я девушка с шизофренией, и я постоянный гость психотерапевтов. Увы», — пояснила она.

По словам Юлии, она решила публично рассказать о своем заболевании, чтобы поддержать людей с похожей проблемой.

«Я также хочу сказать, что я очень несчастный человек, но я держусь. Что мне помогает держаться на плаву — так это то, что я русская Брук Шилдс в фильме «Голубая лагуна», — подытожила блогерша.

Блогерша Юлия появилась в рунете под ником _kristalica_ еще в 2011 году — и с тех пор она публикует многочисленные посты о собственной красоте и сравнивает себя с американской звездой 80-х Брук Шилдс. По данным издания «Постньюс», девушке 31 год, она родилась и проживает в Петербурге.

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