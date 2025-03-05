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Тело актера Милокостого нашли в его квартире через 10 дней после смерти

Актера Александра Милокостого нашли мертвым в квартире в Москве
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Москва Медиа

Советский актер Александр Милокостый был найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, заявление о пропаже актера поступило в полицию накануне. Правоохранители обнаружили тело мужчины в его квартире на Севастопольском проспекте. По предварительной информации, мужчина пролежал там около 10 дней. Следов насилия на теле не было обнаружено, отметили авторы.

Милокостый родился 8 сентября 1956 года в Москве. Он известен по роли сына полковника Львова в фильме «Адъютант его превосходительства», где прославился фразой «Павел Андреич, вы шпион?» Актер принял участие в съемках, учась еще в средней школе.

В 1973 году Милокостый окончил школу и поступил в Театральное училище имени Щукина. В период с 1979 по 1989 годы актер работал в труппе Московского областного драматического театра, где играл ведущие роли.

Ранее умер актер сериала «Ищейка».

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