«Прогулял 8 лет из-за зависимости»: Стас Пьеха раскрыл, считает ли себя недооцененным артистом

Певец Стас Пьеха ответил в интервью Леди Mail.ru на слова продюсера Иосифа Пригожина, который посчитал его недооцененным артистом.

В 2023 году Пригожин называл Пьеху «единственным порядочным и очень недооцененным артистом». Продюсер заявлял, что у исполнителя есть данные, чтобы стать артистом номер один в России.

Пьеха в свою очередь заявил, что некоторых его коллег по «Фабрике звезд» действительно чаще показывают в эфире. Певец нашел это логичным и напомнил, что ушел из информационного поля на пике своей славы из-за наркотической зависимости и проблем со здоровьем.

«Получается, я лет восемь просто прогулял, отказываясь от участия в телепередачах и радиоэфирах. Только сольные концерты оставались всегда неизменной частью моего графика», — сказал артист.

При этом Пьеха отметил, что его концерты всегда пользовались популярностью у российского слушателя.

«Аншлаги у меня всегда были, по радио меня тоже крутят постоянно, у меня большое количество поклонников и прослушиваний. Так что жаловаться мне не на что», — подчеркнул он.

Стас Пьеха подытожил, что считает себя ничуть не хуже артистов, которые были в топе последние 20 лет. Певец заявил, что планирует сделать все, чтобы занять свое законное место рядом с ними.

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