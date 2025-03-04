Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Прогулял 8 лет из-за зависимости»: Стас Пьеха раскрыл, считает ли себя недооцененным артистом

Певец Пьеха: собираю аншлаги, несмотря на восьмилетний перерыв из-за зависимости
close
Фотограф Екатерина Гусева

Певец Стас Пьеха ответил в интервью Леди Mail.ru на слова продюсера Иосифа Пригожина, который посчитал его недооцененным артистом.

В 2023 году Пригожин называл Пьеху «единственным порядочным и очень недооцененным артистом». Продюсер заявлял, что у исполнителя есть данные, чтобы стать артистом номер один в России.

Пьеха в свою очередь заявил, что некоторых его коллег по «Фабрике звезд» действительно чаще показывают в эфире. Певец нашел это логичным и напомнил, что ушел из информационного поля на пике своей славы из-за наркотической зависимости и проблем со здоровьем.

«Получается, я лет восемь просто прогулял, отказываясь от участия в телепередачах и радиоэфирах. Только сольные концерты оставались всегда неизменной частью моего графика», — сказал артист.

При этом Пьеха отметил, что его концерты всегда пользовались популярностью у российского слушателя.

«Аншлаги у меня всегда были, по радио меня тоже крутят постоянно, у меня большое количество поклонников и прослушиваний. Так что жаловаться мне не на что», — подчеркнул он.

Стас Пьеха подытожил, что считает себя ничуть не хуже артистов, которые были в топе последние 20 лет. Певец заявил, что планирует сделать все, чтобы занять свое законное место рядом с ними.

Ранее сообщалось, что автор песен Пугачевой назвал плюсы главного хита Инстасамки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами