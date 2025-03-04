«Не смотрел, но фильм антирусский»: депутат Бурляев об «Аноре»

Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев прокомментировал победу фильма Шона Бэйкера «Анора» на церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Его цитирует RTVI.

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений признался, что давно потерял интерес к «Оскару». Он уверен, что раньше премия доставалась хорошим фильмам, а сейчас в этом мероприятии все «стало тенденциозно, вседозволенно и неприемлемо для русской души.

«Что касается фильма «Анора», я и не смотрел этот фильм, но читал информацию, сценарную основу, с чего лично я выявил то, что это фильм антирусский, антироссийский фильм. Мы будем создавать свои фестивали, которые будут транслироваться так же широко, как транслируется «Оскар», — сказал Бурляев.

Бурляев также добавил, что Россия борется против мирового сатанизма и пойдет «другим путем», нежели остальной мир.

Фильм «Анора» выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Комедийная инди-драма Шона Бэйкера «Анора» рассказывает о стриптизерше Эни (Майки Мэдисон), которая заводит роман с сыном русского олигарха Иваном (Марк Эйдельштейн). Актер Юра Борисов сыграл в драмеди «решалу» Игоря, а Дарья Екамасова и Алексей Серебряков — родителей мажора Вани.

Екамасова назвала победу большой радостью.

Ранее кинокритик объяснил, почему российских зрителей разочаровала «Анора».