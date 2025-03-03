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«Мерзость»: Эдриан Броуди выплюнул жвачку и бросил ее своей девушке на «Оскаре»

Актер Броуди попал в немилость поклонников после выходки с жвачкой на «Оскаре»
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Carlos Barria/Reuters

Актер Эдриан Броуди возмутил интернет-пользователей своей выходкой на минувшей церемонии вручения премии «Оскар», на которой получил статуэтку в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Бруталист».

Сайт Syracuse.com сообщает, что перед выходом на сцену Броуди выплюнул жвачку и бросил ее своей девушке Джорджине Чапман, которая в свою очередь ее поймала.

«Мерзость»; «Кто так делает?»; «Почему бы не положить жвачку в карман смокинга?»; «Я бы никогда так не унизил своего партнера»; «Джорджина, ты заслуживаешь большего», — написали интернет-пользователи.

Еще, отмечает Syracuse.com, некоторые пользователи посчитали несправедливым получение Броуди «Оскара-2025». Сайт заявляет, что если бы в категории «Лучшая мужская роль» на минувшей премии победил Тимоти Шаламе, то звезда «Дюны» бы побил рекорд Броуди как самый молодой обладатель премии в этой номинации.

Броуди также подвергся критике за свою благодарственную речь: актер говорил более шести минут и даже просил организаторов церемонии вручения премии «Оскар» убрать музыку.

Ранее учитель Юры Борисова рассказал, чего актеру не хватило для «Оскара».

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