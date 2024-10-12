Выставка о Викторе Цое открылась в Санкт-Петербурге

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» о жизни и творчестве лидера группы «Кино» Виктора Цоя открылась в пространстве «Севкабель порт» в Санкт-Петербурге. Экспозиция является продолжением проекта, представленного в Москве в 2022 году. В новой версии она стала более зрелищной и ориентированной на роль Ленинграда в становлении группы «Кино». Об этом «Газете.Ru» рассказал автор концепции и куратор выставки Дмитрий Мишенин.

«То, что мы сейчас возвращаемся спустя два года в Санкт-Петербург — это абсолютно символический факт, потому что все придумывалось в Санкт-Петербурге и для Санкт-Петербурга. В Москве что-то не получилось, кое-что мы в силу определенных обстоятельств отложили. Сейчас вы видите наш проект в полной режиссерской версии», — сказал Мишенин.

По словам автора идеи проекта и продюсера Агнии Стерлиговой, для этого выставку фактически пришлось собрать заново.

«Из-за технологических особенностей выставочного жанра нам фактически пришлось собрать новую экспозицию. Мы прошли заново путь погружения в творчество Цоя, в его биографию, в воспоминания близких и на себе ощутили непреходящую актуальность всего, что сделал Цой», — поделилась Стерлигова.

close Пресс-служба выставки «Цой. Легенда»

На открытии выставки также присутствовали сын музыканта и креативный продюсер Александр Цой, продюсер Александр Кармаев и бывший дипломат Жоэль Бастенер — в перестроечные годы он помогал выпускать музыку Цоя во Франции.

В 13 залах выставки представлены более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, документы, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы. Многие из вещей, включая подаренную Цоем шубу и парный кулон, хранились у его экс-возлюбленной Натальи Разлоговой.

Каждый зал посвящен отдельным вехам из жизни Цоя: детству, работе в котельной «Камчатка» (для этого зала даже был воссоздан специфический запах кочегарки), становлению как музыканта и актера, гастролям, окружающим людям, увлечению рисованием и другим.

close Пресс-служба выставки «Цой. Легенда»

Выставка в зале «Цех» пространства «Севкабель порт» продлится до 10 марта.

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