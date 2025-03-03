62-летний Григорий Лепс захотел снова стать отцом: «Два или даже три раза»

Певец Григорий Лепс признался в беседе с kp.ru, что хочет завести еще минимум двух детей.

«Я еще стану отцом два или, может быть, даже три раза», — заявил 62-летний исполнитель.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 18-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей. В марте 2025-го народный артист заявил, что свадьба состоится летом. Он также хотел бы обвенчаться с Кибой.

Ранее Григорий Лепс послал матом представителей шоу-бизнеса после вопроса о свадьбе.