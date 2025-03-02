Григорий Лепс послал матом представителей шоу-бизнеса после вопроса о свадьбе

Певец Григорий Лепс заявил, что на его свадьбе будут только близкие

Певец Григорий Лепс послал матом представителей шоу-бизнеса после вопросов о свадьбе. Об этом сообщает журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

На премии «Виктория» одна из журналисток поинтересовалась у Лепса, будет ли он приглашать на свадьбу с Авророй Кибой «весь шоу-бизнес». В ответ народный артист России заявил, что «пошли они все» на мужской половой орган.

«Кто они такие? Шоу-бизнес? Только их? У нас будут только близкие люди будут», — поделился певец.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 18-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей. В марте 2025-го народный артист заявил, что свадьба состоится этим летом. Он также хотел бы обвенчаться с Кибой.

Ранее Григорий Лепс признался, что не хочет писать на тему СВО.