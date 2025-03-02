«Там была только железная дорога и техникум»: сыгравшая Роднину актриса — о детстве в Дебальцево

Актриса Влада Самохина, сыгравшая главную роль в предстоящем байопике «Роднина», в интервью «Газете.Ru» рассказала о своих первых шагах в профессии. На счету 21-летней уроженки Дебальцево сейчас три проекта — помимо «Родниной», это сериалы «Первокурсницы» и «Стрим».

«Я родом из города Дебальцево Донецкой области. Единственное, что было в нашем городе, — это железная дорога и железнодорожный техникум. Железная дорога всех кормила, все работали в этой отрасли: мой дедушка — машинист, папа — помощник машиниста, мама — инженер. Так что ничего не предвещало, что я выберу актерскую профессию. Но у нас в городе был дом культуры, в котором я занималась танцами. Оттуда и выросла моя любовь к творчеству и к сцене. Хотя, честно говоря, до какого-то периода времени я даже не знала, что есть такая профессия — «актер». Я искренне верила, что у них в кино все по-настоящему», — призналась Самохина.

По словам актрисы, в 2014 году она вместе с семьей переехала в Москву, где сумела поступить на бюджет в театральный университет:

«У нас во дворе жило много творческих девчонок, у меня была близкая подруга, мама которой была художницей. Так вот, мы с ней все время придумывали какие-то концерты: собирали соседей, читали им стихи, танцевали, устраивали свое маленькое шоу. Конечно, это было детское баловство, но соседям нравилось. Мне тоже нравилась эта творческая атмосфера, нравилось перевоплощаться, а потом я узнала, что можно получать удовольствие от того, чем занимаешься, и еще получать за это деньги (смеется). И я стала мечтать об актерской профессии, но, живя у себя в Дебальцево, понимала, что, наверное, этого никогда не произойдет. В 2014 году мы с семьей переехали в Москву, и я сказала родителям, что хочу поступать в театральный. Родители полностью поддержали меня в этом стремлении, что было для меня неожиданностью. Представьте, мы приехали в другую страну, в которой у нас не было близких, финансово было очень тяжело, а чтобы поступить в театральный вуз и учиться в нем, нужно было заплатить два миллиона. Таких денег у семьи не было, а поступление на бюджет казалось мне чем-то из разряда фантастики. Но родители сказали: «Ты поступай, а мы найдем деньги. Главное, чтобы сбылась твоя мечта». Их поддержка была для меня безумно важна, и я решила: либо бюджет, либо никак. И я поступила на бюджет».

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