Житинкин о последних годах жизни Риммы Марковой: «Поражался ее мужеству»

Актер Житинкин: я был поражен мужеству боровшейся с раком Риммы Марковой

Народный артист России Андрей Житинкин рассказал изданию NEWS.ru о последних годах жизни актрисы Риммы Марковой, которой не стало 3 марта 2015 года.

Актриса театра и кино Римма Маркова боролась с онкологическим заболеванием с 2000-х годов. По словам Житинкина, звезда фильма «Вероника не придет» мужественно приняла свой диагноз, и даже в последние годы она много шутила и встречалась с поклонниками.

«Я поражался ее мужеству, она появлялась на публике, шутила, встречалась со зрителями. Она не просила за это денег, потому что для нее это было важно», — поделился актер.

Житинкин также назвал Маркову недооцененной актрисой, поскольку она мало снималась в кино под конец жизни. Артист посетовал, что специально для Марковой не придумали фильм, как это было с драмой «Родня», созданной специально для актрисы Нонны Мордюковой.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что в честь столетия со дня рождения Риммы Марковой телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с ее участием. Он начнется с показа комедии «Нейлон 100%», а завершится фильмом «Бабье царство».

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