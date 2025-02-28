Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житинкин о последних годах жизни Риммы Марковой: «Поражался ее мужеству»

Актер Житинкин: я был поражен мужеству боровшейся с раком Риммы Марковой
close
Мосфильм

Народный артист России Андрей Житинкин рассказал изданию NEWS.ru о последних годах жизни актрисы Риммы Марковой, которой не стало 3 марта 2015 года.

Актриса театра и кино Римма Маркова боролась с онкологическим заболеванием с 2000-х годов. По словам Житинкина, звезда фильма «Вероника не придет» мужественно приняла свой диагноз, и даже в последние годы она много шутила и встречалась с поклонниками.

«Я поражался ее мужеству, она появлялась на публике, шутила, встречалась со зрителями. Она не просила за это денег, потому что для нее это было важно», — поделился актер.

Житинкин также назвал Маркову недооцененной актрисой, поскольку она мало снималась в кино под конец жизни. Артист посетовал, что специально для Марковой не придумали фильм, как это было с драмой «Родня», созданной специально для актрисы Нонны Мордюковой.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что в честь столетия со дня рождения Риммы Марковой телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с ее участием. Он начнется с показа комедии «Нейлон 100%», а завершится фильмом «Бабье царство».

Ранее певец Брутто рассказал, что поборол рак кожи в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами