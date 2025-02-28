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Полозкова сравнила с литературной наградой свой новый статус экстремистки

Поэтесса Полозкова: обидно, что нельзя смотреть фильмы из-за статуса экстремиста
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Поэтесса Вера Полозкова отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на включение своего имени в перечень экстремистов и террористов.

«И вообще, строго говоря, когда иначе в дорогом отечестве выглядели литературные награды и признания? <…> Ничего нового вообще не случилось, ничего страшного не произошло. <…> Я ничего не сделала плохого. А те, кто клевещет, берет на себя карму оклеветанного. И в этом случае я чувакам не завидую вообще», — заявила она.

По словам Полозковой, ее российские счета заблокировали сразу же после того, как стало известно о ее новом статусе. Ее книги и альбомы, пояснила поэтесса, также больше недоступны в России. Полозкова посетовала, что из-за нового статуса вынуждена сталкиваться с рядом ограничений.

«Из реально обидного: теперь кино нельзя скачать в iTunes и купить его официально, а я не люблю смотреть кино на пиратских сайтах, там хуже качество. Еще это запрет на въезд в большое количество любимых мною стран — в Грузию, Армению, Казахстан, Сербию, Таиланд. <…> Это невозможность ничего сделать ни с каким имуществом в России. И еще много чего…» — поделилась поэтесса.

Вера Полозкова уточнила, что сейчас она находится в безопасности, и с ней все хорошо. Поэтесса записывала обращение из Индии.

Ранее сообщалось, что Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) утвердили штраф за участие в деятельности нежелательной организации.

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