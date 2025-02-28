Бустер раскрыл причину расставания с экс-женой Моргенштерна

Стример Слава Бустер заявил, что не общается с Диларой после расставания

Популярный стример Слава Бустер заявил, что решение о расставании с Диларой Зинатуллиной он принял после совместного диалога с девушкой. Об этом блогер рассказал на шоу «Натальная карта», опубликованном на «VK Видео».

«Ну просто пообщались и пришли к тому, что надо расстаться», — поделился стример.

Бустер уточнил, что измена одного из партнеров не была причиной их расставания. Он поделился, что не общается с бывшей девушкой. К новым отношениям он пока не готов.

По словам Бустера, самые длинные отношения у него длились три года. 28-летний блогер согласился, что довольно влюбчив, но при этом он опроверг утверждение ведущей, что не готов к долгим отношениям.

Стример также раскрыл, что его отпугивают девушки, которые верят в астрологию.

«Ну это как-то странно. Если углубляться во всю эту историю, со знаками зодиака. В двух словах: полная хрень же», — высказался он.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». В январе 2025-го блогер сообщил о расставании с девушкой. Он благодарил экс-избранницу за «время и опыт», но не стал публично оглашать причину их разрыва.

До отношений с Бустером Зинатуллина состояла в браке с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). В апреле 2022 года пара развелась.

Ранее сообщалось, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) снова оштрафовали по иноагентской статье.