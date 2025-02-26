Российские звезды рассказали о своих любимых игрушках

Российские звезды назвали свои детские игрушки важной частью жизни, подчеркнув, что до сих пор помнят самые любимые из них. Так, солистка группы «Непара» Дарья Храмова призналась, что больше всего любила наряжать кукол. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на праздновании 25-летия «Театра Марионеток».

«У меня была Барби. Мне всегда очень нравились красивые куколки, и я хотела их все время одевать там, наряжать, красить. Я очень любила театр», — отметила артистка.

Певец Илья Гуров назвал самой памятной брошку в виде бегемота, которую он носил в пятилетнем возрасте и звал Булюсей. По словам исполнителя, ее у него оторвали в автобусе, и, обнаружив это, он долго плакал.

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, рассказала, что больше всего любила играть в детстве с куклой Шляпником из «Алисы в стране чудес», а также с обычными Барби.

«В моем детстве только-только начали продавать Барби — это было сумасшествие. Я помню, у меня еще была какая-то кукла, мама мне ее привезла — Синди, что ли», — вспомнила Белоцерковская.

До этого певица Виктория Дайнеко рассказала в личном блоге, что дочь пристыдила ее за привязанность к игрушкам. Она призналась, что оставила в поезде зайцев, с которыми ездит на гастроли, и «умоляла» сотрудников РЖД их найти. Позднее ее игрушки обнаружились и вернулись к владелице.

Ранее звезда «Ворониных» Дронов объяснил, почему не покупает детям много игрушек.