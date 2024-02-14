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Звезда «Ворониных» объяснил, почему не покупает детям много игрушек

Актер Георгий Дронов: обилие игрушек мешает развитию фантазии у детей

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Пресс-служба СТС

Актер Георгий Дронов, наиболее известный по роли в сериале «Воронины», рассказал NEWS.ru, почему не покупает детям новых игрушек.

«Мы поняли, что у детей наступает период, когда они получают эту игрушку, ломают ее и дальше интерес пропадает. Она сама по себе уже не дает развиваться фантазии. Я не говорю, что это очень хорошо, но когда мы в детстве бегали с одной палкой и она была то шпагой, то превращалась в удочку, то была волшебной палочкой, работала фантазия», — отметил Дронов.

Артист уточнил, что именно по этой причине они с супругой Ладой не покупают детям новых игрушек. Дронов отметил, что в детской комнате у них находятся в основном фломастеры и конструкторы. Актер признался, что его дети пока не вошли в трудный подростковый возраст, однако, по мнению звезды «Ворониных», сейчас у них этот период наступает тогда, когда дети начинают пользоваться гаджетами.

«Гаджетозависимость — это больший бич нашего общества, нежели возраст. Гаджеты бы победить», — пожаловался Дронов.

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