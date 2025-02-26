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Кологривый сыграет партизана-поэта в фильме об Отечественной войне 1812 года

Актер Никита Кологривый снялся в фильме «Красный призрак 1812»
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Кинопоиск

В Подмосковье начались съемки второй части трилогии о таинственном партизане-одиночке «Красный призрак 1812». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Действие картины произойдет во времена Отечественной войны 1812 года. Фильм расскажет о юном дворянине Михаиле Романовском, который намерен отомстить французским фуражирам, уничтожившим его родное имение. Героя сыграл Олег Савостюк.

С главным героем на миссию отправится французский офицер Александр Ген в исполнении Владислава Тирона. А к роли Призрака вернется Алексей Шевченков. Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый сыграет поэта и партизана Дениса Давыдова. В актерском составе также задействованы Вольфганг Черни, Пауль Орлянский, Константин Симонов, Вячеслав Шихалеев и Михаил Мелин.

Режиссером и автором идеи фильма стал Андрей Богатырев. Он также участвовал в написании сценария к ленте.

«Во втором фильме появляется ярко выраженный герой, мальчик-дворянин Михаил Романовский, которого играет Олег Савостюк. В этом заключается принципиальное отличие от первого фильма — он показывал собирательные образы героев и был довольно нестандартным по структуре. Вторая часть в этом смысле более классическая», — рассказал режиссер.

Ранее Юрий Быков назвал Кологривого одним из лучших актеров.

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