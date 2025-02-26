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«Сделаю, пока живой»: Гарик Сукачев объявил о съемках фильма про Донбасс

Музыкант Гарик Сукачев пообещал снять художественный фильм о Донбассе
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Станислав Красильников/РИА Новости

Музыкант Гарик Сукачев рассказал о планах снять художественный фильм про Донбасс. Работа над сценарием уже закончена, он создавался в соавторстве с писателем Александром Рыжковым, получившим ранение в боевых действиях, рассказал певец в беседе с 360.ru.

По словам музыканта, он приезжал к Рыжкову в реабилитационный центр. Сценарий писался долго, сейчас осталось еще несколько дней, чтобы доработать его и отправить продюсеру. Когда начнутся съемки и получится ли получить финансирование на создание фильма, Сукачев пока точно не знает. Он пообещал, что в любом случае не оставит эту идею и доведет ее до воплощения.

«Я знаю одно: я сниму это кино во что бы то ни стало. Я сделаю эту работу. Не в этом году, так в следующем, не сейчас, так через 10 лет. В общем, пока я живой», — заявил музыкант.

Он добавил, что в такие периоды, как сейчас, когда мир переживает исторический перелом, появляются великие художники — будущие представители золотого фонда искусства.

До этого Гарик Сукачев резко прокомментировал предложение депутатов запретить иностранную музыку на российских сервисах. Он назвал авторов идеи глупцами, добавив, что, если эта тенденция продолжится, россиянам запретят слушать даже Моцарта.

Ранее Сукачев понадеялся на амнистию Михаила Ефремова ко Дню Победы.

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